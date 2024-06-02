У Oscal Pilot 2 есть дополнительный мини-экран на задней панели.

Компания Blackview, специализирующаяся на защищенных смартфонах, презентовала очередной аппарат, устойчивый к ударам, а также воздействию пыли и влаги и сертифицированный в соответствии со стандартами IP68/IP69K/MIL-STD-810H. Новинка, базирующаяся на SoC Mediatek Helio G99 получила название Oscal Pilot 2. Модификация есть только одна – с 8 гигабайтами ОЗУ и 256-гигабайтным накопителем UFS 2.2. Также поддерживается установка карт памяти MicroSD емкостью до 1 терабайта.

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Девайс оснащен 6.5-дюймовым основным экраном (IPS, 2400x1080, 120 Гц) и 1.3-дюймовым дополнительным – этот миниатюрный дисплей расположен на задней панели. Он может отображать уведомления, время, уровень заряда батареи и другую информацию. Основной блок камер включает в себя 2 датчика на 50 и 13 мегапикселей, фронтальная камера — 32-мегапиксельная. Также Pilot 2 может похвастаться емкой аккумуляторной батареей на 8800 мА*ч с поддержкой ускоренной 45-ваттной зарядки. Стоит отметить, что по меркам «обычных» смартфонов устройство является довольно увесистым — его масса составляет 368 г. Впрочем, для защищенных моделей это далеко не предел. Приобрести модель можно на AliExpress.