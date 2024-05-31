Мобилизованных якобы должны были отправить на территорию Украины, в зону СВО.

Как сообщают СМИ, в частности, «РБК», польское информационное агентство PAP 31 мая 2024 года дважды опубликовало сообщение о том, что в соответствии с решением правительства в стране готовится частичная мобилизация, в рамках которой будет призвано около 200 тысяч человек. Мобилизованные якобы должны были быть отправлены на территорию Украины, в зону проведения СВО. Появившееся на сайте PAP сообщение было оперативно аннулировано – информагенство поспешило выпустить опровержение, заявив, что никто из сотрудников не выпускал и не планировал выпускать подобных публикаций. Тем не менее, скриншоты новости о мобилизации быстро распространились в социальных сетях.

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Польские СМИ пишут о том, что сообщение о мобилизации появилось в результате взлома ресурсов информагенства неизвестными хакерами. Опровергли сообщение о грядущем призыве и в канцелярии польского премьер-министра. Как заявили в правительстве Польши, обстоятельства указывают на кибератаку с целью намеренного распространения дезинформации. В ситуации будут разбираться спецслужбы и правоохранительные органы.