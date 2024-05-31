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[Zero]
Google продолжает выступать в защиту своего ИИ-поисковика, выдающего странные и даже опасные ответы
Нейросеть давала не только странные, но и опасные рекомендации: например, есть камни и приклеивать сыр к пицце

Как сообщает The Verge, глава поискового подразделения корпорации Google Лиз Рид написала пост в защиту генеративного ИИ, встроенного в поисковик, заявив, что причина странных и даже опасных ответов и рекомендаций, которые он выдает, кроется в недостатке данных, а также в самих формулировках запросов, к которым прибегают пользователи. Напомним, что среди советов, которые выдала нейросеть, присутствуют такие: приклеивать сыр к пицце, чтобы тот не соскальзывал, есть камни, а также бегать с ножницами в качестве кардиотренировки.

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По мнению Лиз Рид, миллионы людей используют ИИ-поисковик и полностью удовлетворены его работой. Те же комментаторы, что пишут о странных и могущих представлять опасность ответах нейросети, согласно заявлению топ-менеджера, регулярно используют «бессмысленные запросы» с целью намеренного получения ошибочных результатов. Как отмечают в сети, возможно, в чем-то госпожа Рид и права, но поисковиками пользуются в том числе дети, а также люди с ограниченными возможностями. Такие пользователи могут воспринимать рекомендации генеративного ИИ как истину в последней инстанции. Возможно, верным на данном этапе шагом для Google было бы дать возможность использовать ИИ-поисковик только в рамках бета-тестирования и только пользователям, подтвердившим свой возраст и согласившимся принять на себя риски, связанные с неверными ответами, выдаваемыми системой.

#google #искусственный интеллект #нейросети #поиск #поисковик
Источник: theverge.com
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