В условиях плотной городской застройки, российским операторам связи тяжело находить подходящие локации для размещения оборудования.

Как сообщает издание «Коммерсант», представители российских операторов связи жалуются на ужесточение во многих российских регионах правил размещения базовых станций. Все больше областей запрещают устанавливать базовые станции ближе 50-150 м от жилых домов. По мнению представителей операторов, подобные требования не позволяют подбирать локации для размещения оборудования в условиях плотной городской застройки.

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Согласно заявлению одного из топ-менеджеров МТС, Андрея Рего, описанные требования могут привести к невозможности обеспечения качественной связи в центральных районах российских мегаполисов. На ситуацию уже обратили внимание в Минцифры, пообещав подробно изучить информацию. Один из источников «Коммерсанта» сообщил, что если ограничения примут, например, в Санкт-Петербурге (к чему сейчас и идет дело), то операторам придется или на регулярной основе оплачивать штрафы, или оставлять жителей города без связи. Проблему могло бы решить появление регулирующих документов на федеральном уровне, но будет ли проводиться такая работа, и если будет, то сколько времени она займет – неизвестно.