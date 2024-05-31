Обе модели могут похвастаться превосходным уровнем производительности в играх

Специалисты популярного ресурса GSMArena сравнили субфлагманские смартфоны Poco F6 стоимостью 379 долларов и Poco F6 Pro стоимостью 499 долларов. Poco F6 является модификацией Xiaomi Redmi Turbo 3, а F6 Pro основан на Xiaomi Redmi K70. Обе модели демонстрируют превосходную производительность в требовательных мобильных играх — в младшей установлен чип Snapdragon 8s Gen 3, а в старшей Snapdragon 8 Gen 2. Также эксперты отмечают качественные системы охлаждения смартфонов – ощутимого троттлинга не наблюдается даже при длительных нагрузках. Оперативной памяти у базовой версии F6 Pro больше, чем у F6 – 12 гигабайт против 8.

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По габаритам смартфоны очень похожи, и хотя Poco F6 Pro на 30 г тяжелее «младшего брата», на практике это не особенно чувствуется – вес в 209 г является нормальным для современного смартфона. Диагональ экрана у обеих моделей составляет 6.67 дюйма, разрешение же у Pro-версии выше. Дизайн задней панели различается довольно сильно, но этот фактор вряд ли является определяющим при выборе смартфона. Емкость аккумуляторных батерей в обоих случаях составляет 5000 мА*ч, время автономной работы у двух устройств также примерно одинаковое. Зато отличается мощность зарядки — 120 Вт у старшего смартфона и 90 Вт у младшего.

Чем Poco F6 и Poco F6 Pro отличаются — так это наборами камер и качеством выдаваемых фотографий. Старшая модель в этой лиге выступает лучше, хотя младшая тоже показывает хорошие результаты, с учетом того, что это не флагман. Видео смартфоны снимают практически одинаково. В целом же, с учетом разницы в цене Poco F6 выглядит как более выгодное предложение по сравнению с Poco F6 Pro. Впрочем, как заявляют в GSMArena, F6 Pro – тоже отличный выбор и достойное продолжение популярной линейки.