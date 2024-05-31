Как сообщает популярный ресурс VideoCardz со ссылкой на данные форума Chiphell, будущий флагманский графический ускоритель NVIDIA под названием GeForce RTX 5090 может получить 28 гигабайт видеопамяти GDDR7 и 448-битную шину. Полная версия графического процессора GB202 Blackwell, на котором основывается видеокарта, предусматривает до 32 гигабайт при 512-битной шине.
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Практически вся информация о RTX 5090 в настоящий момент является предварительной и неофициальной – ближе к релизу характеристики видеокарты могут измениться. Впрочем, составить общее впечатление о будущей новинке можно уже сейчас: она базируется на GPU GB202, а значит, не может выйти за границы спецификаций этого чипа. Проще говоря, у «пять тысяч девяностой» будет не более 24576 CUDA-ядер (против 16384 у RTX 4090). Ожидается, что модель в исполнении Founder Edition будет занимать всего 2 слота в корпусе, при этом модификации от вендоров-партнеров NVIDIA будут занимать до 3.5-4.5 слотов, как и RTX 4090. Получать питание графический ускоритель будет посредством одного разъема 12VHPWR обновленной версии – с защитой от перегрева и оплавления.