Впрочем, информация неофициальная, и к моменту релиза видеокарты ее спецификации могут поменяться

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz со ссылкой на данные форума Chiphell, будущий флагманский графический ускоритель NVIDIA под названием GeForce RTX 5090 может получить 28 гигабайт видеопамяти GDDR7 и 448-битную шину. Полная версия графического процессора GB202 Blackwell, на котором основывается видеокарта, предусматривает до 32 гигабайт при 512-битной шине.

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Практически вся информация о RTX 5090 в настоящий момент является предварительной и неофициальной – ближе к релизу характеристики видеокарты могут измениться. Впрочем, составить общее впечатление о будущей новинке можно уже сейчас: она базируется на GPU GB202, а значит, не может выйти за границы спецификаций этого чипа. Проще говоря, у «пять тысяч девяностой» будет не более 24576 CUDA-ядер (против 16384 у RTX 4090). Ожидается, что модель в исполнении Founder Edition будет занимать всего 2 слота в корпусе, при этом модификации от вендоров-партнеров NVIDIA будут занимать до 3.5-4.5 слотов, как и RTX 4090. Получать питание графический ускоритель будет посредством одного разъема 12VHPWR обновленной версии – с защитой от перегрева и оплавления.