Она будет работать независимо от материнской китайской компании ByteDance.

Как сообщает Reuters, в США может появиться специальная версия TikTok, которая будет хранить все данные на территории Америки, функционируя независимо от материнской китайской компании ByteDance. Как считает руководство последней, подобный сценарий может устроить американских законодателей и регуляторов, ранее потребовавших от ByteDance продать TikTok под угрозой запрета соцсети на территории США. Компания ответила отказом и подала на американские власти в суд. Еще один иск, коллективный, подали несколько проживающих в США TikTok-блогеров.

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По информации журналистов, над американской версией TikTok работают уже несколько сотен человек, при этом вариант с её выпуском рассматривается ByteDance не как основной, а как альтернативный. Основной же вариант — привлечение лучших юристов с целью доказать, что запрет приложения на территории США противоречит Конституции страны. В частности, Первой поправке, гарантирующей свободу слова и свободу выражения мнений. Также инсайдеры сообщают о том, что руководство ByteDance опасается, что выпуск специальной версии TikTok скажется на популярности приложения в США.