По данным The Elec, компания Samsung Display будет поставлять OLED-экраны для всех четырёх моделей серии iPhone 16, а LG Display — только для моделей iPhone 16 Pro.

Как сообщает The Elec, компании Samsung и LG получили от Apple разрешение на запуск массового производства OLED-дисплеев для будущих смартфонов линейки iPhone 16. При этом Samsung будет поставлять матрицы для всех версий iPhone 16, а LG – только для iPhone 16 Pro. Как полагают эксперты, в ближайшем будущем к двум корейским производителям экранов присоединится китайская компания BOE — она широко представлена, например, на рынке матриц для мониторов.

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Согласно информации журналистов The Elec, Apple уже договорилась с Samsung о поставках дисплеев для iPhone 16 и iPhone 16 Pro, утверждение же объемов отгрузок для iPhone 16 Plus и Pro Max состоится в июне-июле. В эти же сроки планирует получить окончательное одобрение и LG. Релиз мобильных устройств Apple iPhone 16 ожидается осенью 2024 года.

Ранее на тематических ресурсах и в социальных сетях появились многочисленные сообщения о сильном эффекте зернистости OLED-экрана нового iPad Pro – как выяснилось, в планшете использовалась матрица Samsung. Поступали аналогичные жалобы и на смартфоны Samsung Galaxy S24. Скорее всего, iPhone 16 не будут подвержены подобной проблеме, но некоторые интернет-комментаторы советуют не делать предзаказы, а дождаться первых обзоров и отзывов.