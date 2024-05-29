Ранее свою деятельность в стране прекратили крупные западные поставщики, Nokia и Ericsson.

Как сообщает издание «Известия», на российский рынок телекоммуникационного оборудования выходят китайские производители – например, BeijinTech. Здесь стоит напомнить, что западные поставщики Nokia и Ericsson практически полностью прекратили свою деятельность в РФ из-за санкционных ограничений. Сократила объем отгрузок и базирующаяся в Поднебесной компания Huawei – также из опасений попасть под вторичные санкции Евросоюза. В США Huawei и так находится в санкционном списке.

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По информации журналистов, BeijinTech специализируется на выпуске оборудования для сетей 5G и LTE FDD — в настоящий момент компания ведет переговоры с как минимум одним крупным российским оператором связи о налаживании поставок. Также в СМИ появлялись сведения о том, что МТС тестирует базовые станции китайского производителя Baicells Technologies. По мнению эксперта по телекоммуникациям Дениса Кускова, до начала массового производства оборудования российскими компаниями фирмы из Поднебесной могут занять часть отечественного рынка. И это скорее хорошо, чем плохо. Конкуренция является стимулом для развития, к тому же, чем раньше в России появятся коммерческие сети 5G – тем лучше. В Китае такими сетями пользуются уже более одного миллиарда человек, а в США и Южной Корее – десятки миллионов.