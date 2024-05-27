Аккумуляторы большой емкости позволят продлить время автономной работы флагманских смартфонов.

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, флагманские и субфлагманские смартфоны следующего поколения, такие, как Oppo Find X8 Series, Realme GT6 Pro и OnePlus 13 чаще будут оснащаться аккумуляторами высокой емкости – более 6000 мА*ч. С одной стороны, из-за такого подхода производителей мобильные устройства окажутся тяжелее, с другой – их время автономной работы без необходимости пополнения запаса энергии в теории заметно увеличится, что, вкупе с поддержкой технологий сверхскоростной зарядки, сделает использование девайсов более комфортным для пользователя.

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Ранее сразу несколько инсайдеров писали о том, что чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 будет обладать более высоким энергопотреблением, чем его предшественники. Также SoC приписывают рекордный уровень производительности и высокую рабочую частоту — до 4.2 ГГц у топового ядра. Впрочем, ожидается, что чип будет действительно «прожорливым» только в сценариях использования с высокой нагрузкой, если же использовать смартфон в повседневном режиме, не запуская требовательные игры с 3D-графикой, такие, как Genshin Impact или Honkai: Star Rail, он не будет быстро расходовать заряд аккумулятора.