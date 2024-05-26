Он был представлен преимущественно на китайском рынке

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, корпорация TUL решила свернуть выпуск графических ускорителей под брендом Dataland. Видеокарты AMD Radeon Dataland были ориентированы на внутренний рынок Китая. TUL уже закрыла официальный интернет-сайт бренда, а также отключила магазины на популярных торговых площадках и маркетплейсах.

реклама

Стоит отметить, что графические ускорители AMD Radeon RX 7000 в модификациях Dataland не выходили – последними выпущенными продуктами были Radeon RX 6X50 в версиях X-Serial. Полностью отказываться от выпуска видеокарт TUL не собирается – она владеет гораздо более известным на различных рынках брендом PowerColor для моделей AMD Radeon, а также брендом Sparkle для решений Intel. Что же касается канувшего в лету наименования Dataland – на китайском рынке есть много торговых марок цифровой и бытовой техники, а также компьютерных комплектующих, которые используются исключительно в рамках страны – соответствующая продукция официально не поставляется или почти не поставляется на экспорт. Впрочем, существуют и китайские бренды, ориентированные именно на зарубежные рынки.