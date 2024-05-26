Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, корпорация TUL решила свернуть выпуск графических ускорителей под брендом Dataland. Видеокарты AMD Radeon Dataland были ориентированы на внутренний рынок Китая. TUL уже закрыла официальный интернет-сайт бренда, а также отключила магазины на популярных торговых площадках и маркетплейсах.
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Стоит отметить, что графические ускорители AMD Radeon RX 7000 в модификациях Dataland не выходили – последними выпущенными продуктами были Radeon RX 6X50 в версиях X-Serial. Полностью отказываться от выпуска видеокарт TUL не собирается – она владеет гораздо более известным на различных рынках брендом PowerColor для моделей AMD Radeon, а также брендом Sparkle для решений Intel. Что же касается канувшего в лету наименования Dataland – на китайском рынке есть много торговых марок цифровой и бытовой техники, а также компьютерных комплектующих, которые используются исключительно в рамках страны – соответствующая продукция официально не поставляется или почти не поставляется на экспорт. Впрочем, существуют и китайские бренды, ориентированные именно на зарубежные рынки.