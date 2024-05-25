Похожая проблема наблюдается в летний период в Германии

Как сообщают издания Business Insider и Reuters, китайская энергетическая отрасль столкнулась с непредвиденной проблемой – избытком вырабатываемой электроэнергии. Как выяснилось, в Китае установили слишком много солнечных панелей — энергии от них столько, что ее некуда тратить и негде хранить. С аналогичной проблемой столкнулись и некоторые другие страны, например, Германия, где в часы пиковой выработки стоимость электроэнергии снижается на 90%.

реклама

Журналисты отмечают, что сложившаяся ситуация заставила китайские власти и регуляторов сократить субсидии для солнечной отрасли. Впрочем, даже в таких условиях Китай опережает другие страны по темпам развертывания новых солнечных панелей — их суммарная мощность составляет уже 660 ГВт против примерно 180-200 ГВт у США. Развитие зеленой энергетики способствует поставленной руководством Поднебесной цели — достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Речь идет как о солнечных панелях, так и о ветряках, а также об электромобилях.

Ожидается, что Китай будет наращивать экспорт солнечных панелей в другие страны, что может привести к снижению цен и увеличению конкуренции с местными производителями. В самой же стране необходимо наращивать суммарную емкость систем хранения электрической энергии – в первую очередь, основанных на различного рода аккумуляторах вроде литий-ионных, свинцово-кислотных и натрий-ионных, но не только на них.