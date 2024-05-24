Об идее создания отечественной игровой консоли заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.

Как сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на заявление замминистра промышленности и торговли Василия Шпака, в России активно обсуждается идея создания отечественной игровой консоли. По словам господина Шпака, Минпромторг выполняет поручение президента и находится на связи с отраслевым сообществом, собирая информацию о том, какие предприятия обладают необходимыми ресурсами для создания приставки.

Также замминистра отметил, что помимо самой консоли необходимо развивать отечественную отрасль разработки игр, поскольку многие зарубежные проекты на будут доступны на российской приставке из-за санкционных ограничений. По мнению руководителя, игры являются не только развлечением, но и инструментом геополитики, а также воспитания подрастающего поколения.

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Многие отраслевые эксперты относятся к идее создания российской игровой приставки с умеренным скепсисом, указывая, что в теории это возможно, но основные компоненты такого устройства, вероятно, будут выпускаться в Китае. Как показывает практика, уровень локализации производства высокотехнологичных гаджетов в России пока не слишком высок – в основном он ограничивается крупноузловой сборкой, разработкой и интеграцией программного обеспечения, а также тестированием.