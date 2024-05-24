ЦБ связывает рост активности россиян на крипторынке с ростом котировок криптовалют.

Как сообщает «РБК-Крипто» со ссылкой на информацию из отчета Банка России, c конца 2023 года активность россиян на криптовалютном рынке значительно увеличилась. Так, российский интернет-трафик год к году на крупнейших криптовалютных площадках вырос на 15-17%. Примерно на столько же увеличился и совокупный объем криптовалютных транзакций россиян. Отмечается, что трафик из РФ несколько перераспределился в связи с уходом из страны крупнейшей и наиболее известной криптовалютной биржи — Binance.

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Авторы отчета напоминают, что криптовалюты являются рискованным вложением, особенно если хранятся на биржах, доступ к которым может быть внезапно перекрыт. Аналогичная ситуация — с некоторыми стейблкоинами. Как предупреждает регулятор, криптобиржи и контролирующие стейблкоины компании могут ужесточить контроль за операциями, в том числе, с учетом санкций США, стран Евросоюза и прочих государств. Банк России рекомендует финансовым организациям не использовать инструменты, привязанные к криптовалютным активам и не рекламировать связанные с крипторынком услуги.