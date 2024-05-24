Но попытки пока безуспешны, хотя компания заявляет об обратном

Как сообщают тематические новостные ресурсы и СМИ, посвященные видеоиграм, геймингу и киберспорту, у некоторых пользователей сервиса EA App от компании Electronic Arts начали пропадать купленные игры. В самом лаунчере при этом появляется сообщение о том, что «контент был удален по неизвестным причинам». Жалобы на исчезновение игр из библиотеки начали поступать 22 мая, и на первые минуты после наступления 24 мая в теме на официальном форуме EA насчитывается уже более 100 страниц обсуждения.

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Сама компания уже отчиталась, что якобы решила проблему и предложила пострадавшим пользователям перезайти в аккаунт — пропавшие игры после этого должны были появиться. Тем не менее, многие геймеры рассказали, что им не помогли ни перезаход в EA App, ни переустановка приложения, ни чистка кэша и перезагрузка компьютера. При этом представители Electronic Arts поспешили заверить игроков, что проблема носит временный характер, и она так или иначе будет решена. При этом будут ли пользователям в дальнейшем предоставлены какие-либо компенсации — пока информации нет.