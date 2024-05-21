Пенсионеры и предпенсионеры часто становятся целью атак злоумышленников

Как сообщает «ТАСС», специалисты «Тинькофф защиты» рассказали об очередной преступной схеме, нацеленной на российских пенсионеров. Злоумышленники звонят гражданам и представляются работниками Социального фонда России (СФР), после чего просят подтвердить якобы оставленную заявку на смену счета для получения пенсии. Если схема срабатывает, встревоженный гражданин отвечает, что не оставлял никаких заявок, после чего преступник убеждает его, что кто-то взломал его учетную запись на портале «Госуслуги». Для ее восстановления жертве предлагают прийти в одно из отделений СФР.

В ходе разговора мошенники используют распространенные методы давления – например, указывают на срочность ситуации, а также на то, что места для записи в СФР якобы заняты на несколько недель вперед. Если пенсионер просит записать его как можно скорее, злоумышленник отвечает, что можно сделать это «в порядке исключения», но для этого будет нужно сообщить в разговоре пришедший в SMS код подтверждения. В действительности упомянутый код является кодом восстановления доступа к «Госуслугам» или личному кабинету гражданина в одном из банков. Назвав его, человек передает мошенникам доступ к своему аккаунту, после чего они похищают денежные средства, и, при возможности, берут кредит или микрозаймы.