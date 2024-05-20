Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
XYZ School: почти 75% российских геймеров в 2024 году хотя бы раз скачивали пиратские видеоигры
Некоторые разработчики и издатели ушли с рынка, также у отечественных геймеров есть проблемы с легальным приобретением проектов

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на исследование школы разработки видеоигр XYZ School, 74% российских геймеров в 2024 году уже скачали хотя бы одну пиратскую игру, в среднем же каждый из любителей видеоигр, прибегающих к пиратству, скачал проектов на 6800 рублей. Согласно оценкам компании, легальный рынок видеоигр в России сейчас примерно в 2.5 раза меньше нелегального — 49 миллиардов рублей против 118 миллиардов. Лидерами по легальным продажам в 2024 году являются Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader.

реклама

Многие эксперты указывают, что отечественные геймеры часто становятся пиратами не по своей воле – из страны ушли как платежные системы VISA и MasterCard, так и многие разработчики и издатели. До санкций в России наблюдалась устойчивая тенденция к повышению спроса на легальные видеоигры, и хотя все было далеко не идеально, рынок постепенно становился все более цивилизованным. Сейчас же геймерам буквально приходится искать лазейки и обходные пути для того, чтобы вручить свои деньги издателям – естественно, что в подобных условиях значительная часть потребителей выбирает более легкий путь и идет на торрент-трекеры. 

#игры #гейминг #пиратство
Источник: iz.ru
+
Написать комментарий (0)
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
PlayStation 6, скорее всего, получит либо 16, либо 24Gb оперативной памяти
Cluvens запустила в продажу "боевое" кресло для геймеров J20 Gatling Battlestation
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Болгария требует компенсацию в 400 миллионов евро за прекращение поставок российского газа
10
Российские подразделения начали ещё одно наступление на Харьковском направлении
3
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE близится к завершению
3
На аукцион попала самая ценная коллекция монет в истории, скрывать которую завещал первый владелец
2
Зеленский рассчитывает на то, что Китай «повлияет» на Россию в вопросе украинского кризиса
9
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
3
Подразделения ВДВ закрепились на первой линии многоэтажной застройки в Часов Яре
+
Россия ввела в орбитальную группировку космическую систему наблюдения за Арктикой
+
С SSD 5-го поколения Intel i7-14700KF на 70 % быстрее при игровых нагрузках, чем AMD Ryzen 7 7800X3D
20
Первая суперъяхта с водородным и дизельным двигателями спущена на воду в Нидерландах
1
Xiaomi представила бюджетный монитор Redmi Monitor G24 IPS Edition с частотой 180 Гц
+
Astronomy.com: В образце астероида обнаружены новые породы
1
В ВСУ начали использовать "матку" fpv-дронов, выполняющую функцию наводчика и носителя "птиц"
1
В Новосибирске построят пятый автомобильный мост через Обь к 2030 году
1
iPhone 17 Slim получит совершенно новый дизайн и будет стоить существенно дороже iPhone 15 Pro Max
1
Складной смартфон Moto Razr (2024) получит ряд заметных изменений
+
Спутниковый интернет Starlink официально запущен в Индонезии
+
Компания Blue Origin отправила туристов в космос 19 мая
+
В Казани проведут уникальную инженерную операцию по перемещению Шуховских башен
1
В сети появилось видео распаковки POCO F6 Pro
1

Популярные статьи

Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
37
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
20
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
14
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
15
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
2
Мое мнение о AyaNeo 2 (Eurogamer)
+
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
+
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
1
КНР перезагрузит рынок недвижимости за счет выкупа жилья государством
3
О введении новых пошлин на китайские товары Байденом
2

Сейчас обсуждают

Ivan Mikhailov
23:47
Повода для радости нет, страна катится черт знает куда, но ватникам главное "че там у хохлов"
Ограничение российских поставок урана может привести к кризису в ядерной отрасли США
32Влад32
23:41
Знаем, знаем. Шарики под кожей.
Ученые обнаружили микропластик в мужских половых органах
Ivan Mikhailov
23:39
Ну он хотя бы имеет прямое отношение к военке, а не как Фанерный маршал или бухгалтер
Шеф Пентагона обещает Украине «стабильный поток» вооружений
cibershot
23:37
Нарик штоле про гта так говорить?
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
Ivan Mikhailov
23:37
Какая радость, ты цены видел на технику?
Зеленский рассчитывает на то, что Китай «повлияет» на Россию в вопросе украинского кризиса
22870
23:33
Ну вот что за бредятина? Таким костюмам даже не годы - десятки лет.
Канадские инженеры воссоздали дистикомб из «Дюны» для переработки пота в питьевую воду
22870
23:31
Из раза в раз повторяется мантра о дырявости. Но ни в одной статье не говориться что он отключил все средства защиты и бродил по заведомо опасным сайтам. p.s. Другой чел уже повторил это с W11 и пол...
Windows XP нахваталась вирусов при подключении к интернету всего за пару минут
Игорь Иии
23:29
Станок, ах станок. Интересно, автор догадывается, какой? Они токарные бывают, фрезерные, шлифовальные, эрозионные. И для лошадей :) Или забыл спросить тех ребят, у кого списал?
«Стан» разработала новый станок для обработки сложных деталей для производства вертолётов
Укротитель Укропов
23:27
ну если называть безоговорочную капитуляцию марионеточного салорейха переговорами, тогда да
В Киеве признали, что конфликт с Россией закончится переговорами
grazer08
23:24
Пендостанский негроид Ллойд Остин, в номинации "Выкидыш Мамы Чоли" выиграл:
Шеф Пентагона обещает Украине «стабильный поток» вооружений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем