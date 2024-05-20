Некоторые разработчики и издатели ушли с рынка, также у отечественных геймеров есть проблемы с легальным приобретением проектов

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на исследование школы разработки видеоигр XYZ School, 74% российских геймеров в 2024 году уже скачали хотя бы одну пиратскую игру, в среднем же каждый из любителей видеоигр, прибегающих к пиратству, скачал проектов на 6800 рублей. Согласно оценкам компании, легальный рынок видеоигр в России сейчас примерно в 2.5 раза меньше нелегального — 49 миллиардов рублей против 118 миллиардов. Лидерами по легальным продажам в 2024 году являются Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader.

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Многие эксперты указывают, что отечественные геймеры часто становятся пиратами не по своей воле – из страны ушли как платежные системы VISA и MasterCard, так и многие разработчики и издатели. До санкций в России наблюдалась устойчивая тенденция к повышению спроса на легальные видеоигры, и хотя все было далеко не идеально, рынок постепенно становился все более цивилизованным. Сейчас же геймерам буквально приходится искать лазейки и обходные пути для того, чтобы вручить свои деньги издателям – естественно, что в подобных условиях значительная часть потребителей выбирает более легкий путь и идет на торрент-трекеры.