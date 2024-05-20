Сверхурочная работа позволяет больше зарабатывать

Во многих случаях работники предприятий устраивают забастовки, протестуя против сверхурочной работы. Как сообщает Carnewschina, на фабрике китайского производителя электромобилей и гибридов BYD в Уси (провинция Цзянсу) прошла забастовка с весьма нестандартным требованием — разрешить работать сверхурочно. Ранее предприятие перевели на четырехсменную систему и пятидневную рабочую неделю, что снизило доходы многих сотрудников.

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Китайские СМИ сообщают, что BYD не выполнила часть взятых на себя обязательств – в частности, по сохранению льгот и выплате выходных пособий, что также подлило масла в огонь недовольства работников. Законодательство Поднебесной требует от компаний платить в полтора раза больше за сверхурочную работу и в два раза больше за такую работу в выходные. На многих предприятиях рабочие трудятся по 10-13 часов в сутки при шестидневной рабочей неделе. При этом, как отмечают журналисты из международных изданий, сотрудники столько работают не от большого желания, а вынужденно – чтобы повысить свой доход и обеспечивать семьи.