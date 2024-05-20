На пути к этой цели предстоит решить множество проблем

Сети связи пятого поколения (5G) активно эксплуатируются в ряде технически развитых государств – так, в Китае ими пользуются уже сотни миллионов человек, а в США и Южной Корее – десятки миллионов. Имеются планы по развертыванию подобных телекоммуникационных сетей и у России – как пишет ТАСС, замминистра цифрового развития Дмитрий Угнивенко заявил, что к 2030 году коммерческие сети 5G должны появиться в 16 российских городах-миллионниках. Ранее о подобных планах говорил и глава Минцифры Максут Шадаев.

Начало развертывания сетей 5G запланировано на 2026 год – функционировать они будут на российском оборудовании. В 2025 году начнутся подготовительные работы. Примечательно, что по планам развития телекоммуникаций Россия отстает, например, от Казахстана – так, президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить работы по внедрению связи 5G. К концу 2025 года она должна функционировать во всех областных центрах Казахстана. Что же касается России – отечественным операторам связи предстоит решить множество проблем. Так, страна находится под жесткими санкциями, поэтому ввоз компонентов для производства базовых станций может быть затруднен. Также в РФ выделили для 5G не те частоты, что в большинстве других стран — 4,4–4,99 ГГц, а не уже занятые 3,4–3,8 ГГц.