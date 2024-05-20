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[Zero]
Пользователи «Яндекса» в 2023 году перевели на благотворительность более 260 миллионов рублей
Еще 151 миллион рублей перечислил на благотворительность сам «Яндекса»

Как рассказала команда «Яндекса», в 2023 году граждане, пользующиеся продуктами компании суммарно пожертвовали на благотворительные нужды около 262 миллионов рублей – всего функцией округления суммы заказов в большую сторону в пользу благотворительности воспользовались более миллиона человек. Дополнительно 151 миллион рублей добавил сам «Яндекс», а 22 миллиона было получено благодаря прямым пожертвованиям и другим поступлениям. Сумма собранных благотворительных средств составила 435 миллионов рублей – на 44% больше, чем годом ранее. Собранные деньги были распределены между более, чем 600 некоммерческими организациями-партнерами «Яндекса».

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Средний размер округления чека в большую сторону с целью благотворительности в 2023 году составил 8.34 рубля, а число воспользовавшихся такой функцией людей на 1 мая 2024 года превысило 1.16 миллиона. Округление доступно в 7 сервисах компании, и в дальнейшем количество поддерживающих благотворительность площадок будет увеличиваться. Так, в 2023 году к 5 ранее доступным сервисам добавились «Самокаты» и «Деливери».  При этом интернет-комментаторы относятся к инициативе компании по-разному – одни люди приветствуют благотворительные проекты, другие же заявляют, что корпорация могла бы не собирать дополнительные средства со своих клиентов, а финансировать благотворительность сама, поскольку ее чистая прибыль за 2023 год составила более 20 миллиардов рублей.

#россия #яндекс #благотворительность #пожертвования
Источник: ixbt.com
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