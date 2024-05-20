Речь идет о защищенных аппаратах российской компании Fplus стоимостью почти 50 тысяч рублей каждый

Как сообщают российские СМИ, в частности, издание «Ведомости», проводники РЖД получат смартфоны отечественного производства, функционирующие под управлением операционной системы «Аврора». Проект реализуется в два основных этапа — 7000 мобильных устройств уже закупили, еще 9000 планируется приобрести до конца 2024 года.

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По данным журналистов, речь идет о защищенных смартфонах российской компании Fplus — R570E, и, возможно, других моделях, устойчивых к ударам, а также воздействию пыли и влаги. В рознице R570E предлагаются по 47-48 тысяч рублей, но стоимость аппаратов при оптовой закупке, как рассказал один из источников издания, может быть ниже — около 40 тысяч. Как заявили в РЖД, компания начала обеспечивать сотрудников решениями с российским программным обеспечением с 2021 года.

В Fplus подчеркивают, что за последние годы значительно усовершенствовали характеристики своих мобильных устройств, а также повысили уровень локализации их производства — так, сборка, поверхностный монтаж плат, тестирование и установка ОС и софта выполняются на российских предприятиях. По мнению представителей Fplus, именно РЖД является одним из наиболее передовых корпоративных пользователей ОС «Аврора», активно внедряя в нее инновации и разрабатывая собственное ПО.