Для этого энтузиаст модифицировал образ операционной системы

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, немецкий компьютерный энтузиаст, известный под ником Dietmar добился впечатляющего результата — запустил операционную систему Windows XP на конфигурации, оснащенной процессором Intel i486. Здесь стоит напомнить, что Windows XP вышла в 2001 году, легендарный же «четыреста восемьдесят шестой» поступил в продажу в далеком 1989 году, за 4 года до выхода первого CPU Pentium. Именно Pentium и был указан в базовых системных требованиях рассматриваемой ОС.

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Dietmar использовал специализированный софт для просмотра кодов операций и их редактирования — он поочередно заменял коды, недоступные для i486 на подходящие для данного процессора. После этого он модифицировал образ ОС и установил ее. И Windows XP заработала, хотя сведения о процессоре, конечно, отобразились некорректно. Вероятно, в процессе использования ОС появились бы и другие баги, но в данном случае энтузиаст ставил задачу именно запуска ее на старом железе, а не полноценной эксплуатации. Такой проект можно сравнить с участием во флешмобе по запуску DOOM на различных девайсах.