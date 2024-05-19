При этом заявление о конфиденциальности, доступное пользователям, выглядит несколько противоречиво

Как сообщает популярный ресурс TechSpot, компания Slack Tecnologies, которой принадлежит мессенджер Slack использует данные из чатов и переписок пользователей для обучения ИИ без их разрешения и надлежащего уведомления. Скандал разгорелся после того, как специалист по кибербезопасности Кори Куинн изучил политику конфиденциальности мессенджера и опубликовал гневный твит. В дальнейшем представитель Slack подтвердил подозрения Куинна.

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Многие люди, использующие Slack, оказались неприятно удивлены таким фактом — они считают, что компания должна была информировать их о таком использовании данных и давать возможность отказаться от него. Сейчас же отказаться от этого может только назначенный организацией администратор, и только через службу поддержки. Отдельные сотрудники отказаться от использованния их данных для обучения ИИ не могут. Присоединились к критике не только пользователи мессенджера, но и представители других технологические компаний, а такэе эксперты по информационной безопасности и селебрити. Заявления Slack о конфиденциальности при этом выглядят весьма противоречиво — компания одновременно утверждает, что у нее нет доступа к личным данным клиентов, но допускает анализ переписки для обучения ИИ.