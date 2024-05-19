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[Zero]
Россиянин отсудил у «Дикси» 500 рублей морального вреда за просроченное пиво
Анекдотичная история случилась в Санкт-Петербурге

Курьезная и поучительная история произошла в Санкт-Петербурге – купивший некачественный товар гражданин продемонстрировал, как нужно защищать свои потребительские права. Мужчина приобрел в торговой сети «Дикси» бутылку пива стоимостью 113 рублей, а впоследствии обнаружил, что у пенного напитка истек срок годности. Недовольный покупатель обратился в магазин и потребовал вернуть деньги и выплатить ему компенсацию за полученный моральный вред. Деньги магазин, конечно, вернул, а вот в компенсации отказал.

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Получив от ритейлера письменный отказ, гражданин решил обратиться в суд. В рамках иска он потребовал взыскать с «Дикси» 5000 рублей за причиненный моральный вред, 2500 рублей штрафа, 3000 рублей за оплаченные им юридические услуги, и еще 700 рублей – за почтовые расходы. Суд признал правоту истца, хотя и снизил размер морального вреда до 500 рублей. Зато юридические и почтовые расходы потребителя в рамках дела торговая сеть должна будет оплатить полностью. И хотя в данном случае компенсация оказалась незначительной, в России известны случаи, когда потребители «зарабатывали» на делах против ритейлеров десятки и даже сотни тысяч рублей – чаще всего это касалось тех случаев, когда речь шла о цифровой или бытовой технике, а также автомобилях.

#россия #суд #законодательство #просрочка #торговые сети
Источник: mk.ru
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