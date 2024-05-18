Так, 16 мая 2024 года в салоне BYD в Фучжоу полностью сгорел весь выставочный зал с машинами

Как сообщают Fujian и многие другие китайские СМИ, 16 мая 2024 года в автосалоне компании BYD в Фучжоу произошел пожар, в результате которого выгорел выставочный зал, а все представленные в нем транспортные средства полностью сгорели. В салоне находились электромобили и гибридные авто – согласно основной версии, пожар начался именно в одной из машин. Опрошенные журналистами местные жители заявили, что они проснулись от громкого хлопка — вероятно, звука взрыва.

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Представители СМИ отмечают, что за последние два с половиной года в салонах BYD произошло более 10 пожаров, также зафиксировано несколько случаев возгорания автовозов, перевозивших электромобили и гибриды данного бренда. Пользователи популярной в Китае соцсети Weibo призывают власти и регуляторов обратить внимание на деятельность BYD и провести проверку используемых в ее транспортных средствах аккумуляторных батарей.

Литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы могут самовозгораться, например, в результате физического повреждения или производственного дефекта. Широко известны случаи нагревания и самовозгорания аккумуляторов смартфонов — они происходят достаточно редко, но, как правило, привлекают внимание СМИ и общественности.