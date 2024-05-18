В доме, где располагалась ферма, никто не жил

Как сообщают СМИ, в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошел пожар на расположенной в деревянном доме майнинговой ферме. В строении никто не жил — владелец фермы лишь иногда приезжал для проверки ее состояния. Опрошенные журналистами соседи рассказали, что к сгоревшему дому была подведена дополнительная линия электропитания, а изнутри раздавался гул — как будто от работы мотора или мощных вентиляторов. Днем его почти не было слышно из-за шума уличного транспорта, в ночное же время суток звук становился легко различимым.

Пожар начался ночью – помимо самого строения, в котором располагалась ферма, еще 3 здания сгорели целиком и несколько пострадали. К счастью, обошлось без жертв. По информации команды программы «Кстати», рассказавшей о пожаре, хозяева дома на месте возгорания так и не появлялись – разбором завалов занимались сотрудники МЧС. Причина возгорания в настоящий момент устанавливается – как предполагают соседи, пожар мог быть вызван коротким замыканием, перегрузкой электрической сети или неисправностью оборудования. Вариант с поджогом оценивается как маловероятный, хотя и не исключается полностью.