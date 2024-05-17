Злоумышленники продолжают модифицировать свои схемы по обману граждан.

Специалисты банка ВТБ рассказали об очередной мошеннической схеме, связанной с банковскими картами — злоумышленники звонят гражданам, и, представляясь сотрудниками ЦБ или финансово-кредитных учреждений, заявляют, что необходимо срочно продлить срок действия карты, который якобы почти закончился. Если жертва соглашается, преступник высылает ей ссылку на вредоносное ПО. С помощью приложения мошенники перехватывают контроль над мобильным устройством гражданина и получают доступ к его личным и финансовым данным, а также к SMS и push-уведомлениям, после чего похищают со счетов и карт денежные средства. В некоторых случаях установить приложение преступники не просят, вместо этого предлагая сообщить им пришедший код. Делать этого ни в коем случае не следует.

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Часто злоумышленники звонят жертвам в мессенджерах, используя фейковые аккаунты крупных банков. Например, преступник может поставить на аватарку логотип одного из учреждений и подписаться как «Банк N». Как отмечают эксперты по информационной безопасности ВТБ, похожие схемы мошенники уже использовали, представляясь сотрудниками операторов связи. Что же касается сроков действия банковских карт — на самом деле они продлеваются автоматически.