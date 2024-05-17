Среди преимуществ РФ для майнеров можно отметить низкую стоимость электроэнергии и холодный климат

Как сообщает издание «Коммерсант», российский рынок майнинга продолжает расти рекордными темпами — аналитики ожидают, что по итогам 2024 года он увеличится на 20-40%. В настоящий момент РФ находится на втором месте в мире по суммарным майнинговым мощностям, уступая лишь США. Среди ключевых преимуществ страны для криптодобытчиков эксперты называют низкую стоимость электроэнергии, холодный климат, в особенности, в северных регионах, а также отсутствие подробного законодательного регулирования майнинга, и, в ряде случаев, должного контроля за отраслью со стороны местных регуляторов.

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По мнению опрошенных журналистами специалистов, майнинг в России остается довольно выгодным занятием, но лишь если он производится в промышленных масштабах, с использованием большого количества оборудования. Согласно информации BitRiver, в РФ в 2023 году было добыто около 54 тысяч биткоинов на общую сумму порядка 3.5 миллиарда американских долларов (в соответствии с нынешним курсом). В США в 2023 году было добыто 143 тысячи биткоинов. Участники рынка сообщают, что 90-95% активных мощностей ориентированы именно на добычу главной мировой криптовалюты, а не альткоинов.

Основатель TerraCrypto Никита Вассев отмечает, что в России имеется большое количество производственных площадок, которые несложно переоборудовать под помещения для майнинга. При этом юрист Ярослав Шицле считает, что среди основных рисков, актуальных для добытчиков криптовалюты, стоит особо отметить грядущее усиление законодательного регулирования отрасли: вполне вероятно, что требования к майнерам ужесточатся, а налоги для них увеличатся.