Накопители включены в серии My Passport и My Passport Ultra, предназначенные для использования ПК в условиях офиса или дома

Как сообщает популярный ресурс AnandTech, американская компания Western Digital представила первые в мире 2.5-дюймовые жесткие диски объемом 6 терабайт. В большинстве ноутбуков в настоящий момент используются твердотельные накопители, поэтому HDD указанного формата разрабатываются WD и Seagate гораздо менее активно, чем до повсеместного внедрения SSD.

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Новый 6-терабайтный жесткий диск WD используется во внешних портативных накопителях My Passport, Black P10 и G-DRIVE ArmorATD, при этом приобрести его отдельно, по данным журналистов, пока невозможно. Подробных характеристик о накопителе компания также не публикует, указывая лишь его максимальную скорость чтения — она составляет 130 МБ/с. Судя по тому, что скорость записи не уточняется, есть основания предполагать, что рассматриваемый HDD использует черепичный тип записи (SMR) – если это так, то перезапись имеющихся данных на нем может быть крайне медленной. Вероятно, в ближайшее время диск будет протестирован техническими специалистами крупных интернет-ресурсов и популярными блогерами, и это выяснится.

Эксперты AnandTech отмечают, что накопитель емкостью 6 терабайт обладает большей толщиной, чем 5-терабайтная модель. При этом 5-терабайтник уже имеет толщину корпуса в 15 мм, что является максимальным значением в соответствии со стандартом и делает его несовместимым с рядом ноутбуков. Возможно, именно поэтому HDD продается только во внешнем корпусе, но не предлагается отдельно, как накопитель для использования внутри мобильных ПК.