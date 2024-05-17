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[Zero]
Голосовой ассистент МТС «Марвин» будет предупреждать о мошенническом звонке во время разговора
Также система будет определять, использует ли собеседник войс-морфер или синтезатор голоса.

Как рассказала вице-президент по телеком-бизнесу оператора связи МТС Инесса Галактионова, цифровой ассистент компании под названием «Марвин» будет предупреждать о мошенническом звонке прямо во время разговора — при этом сообщение услышит только клиент, но не его собеседник. Благодаря использованию технологий искусственного интеллекта (нейросетей) система будет также распознавать использование войс-морферов и синтезаторов речи.

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По словам топ-менеджера, система заработает с 3 квартала 2024 года и будет доступна всем абонентам МТС вне зависимости от модели смартфона или мобильного телефона и наличия или отсутствия интернета. В будущем компания планирует развивать концепцию цифрового ассистента – работу систему можно будет настраивать и персонифицировать в зависимости от личных потребностей и пожеланий.

Заявление Галактионовой активно комментируют на тематических форумах и в социальных сетях. Одни пользователи считают, что функция предупреждения о мошенническом звонке может уберечь многих людей от необдуманных поступков, другие же указывают, что МТС уже даже не скрывает, что прослушивает разговоры граждан, пусть и в автоматическом режиме, и использует их для обучения нейросетей, что может нарушать право россиян на тайну телефонных переговоров.

#информационная безопасность #связь #мтс #операторы связи #телекоммуникации #звонки
Источник: vedomosti.ru
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