В «Дзене» появится система по аналогии с такими сервисами, как Patreon или Boosty.

Платформа «Дзен» запустила тестирование функции платных подписок на контент авторов — она позволит блогерам зарабатывать на статьях и видеороликах, предоставляя к ним доступ за определенную сумму в месяц. Подобная схема монетизации не является новой – она применяется, например, на таких ресурсах, как Boosty и Patreon. Блогеры смогут выбирать стоимость подписки на свой контент самостоятельно в пределах от 99 рублей до 100 тысяч рублей. В тестовом режиме функционал доступен для ограниченного количества авторов, но в будущем использовать его смогут все желающие.

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В специальном подразделе блогеры смогут увидеть как число платных подписчиков, так и ожидаемый размер месячного дохода. В будущем планируется введение инструментов анализа расширенной статистики: контент-мейкеры смогут оценивать динамику количества платных подписчиков и оценивать, как много среди донатеров пользователей определенного пола и возраста. Сначала функция платных подписок появится в десктопной версии «Дзена», а в дальнейшем будет внедрена и в мобильное приложение.