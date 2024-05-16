Часть комплектующих внутри китайского ноутбука с Ozon держались исключительно на армированном скотче.

Энтузиаст с популярного ресурса «Хабр» под ником LightTool рассказал о своем опыте покупки и разборки сверхбюджетного китайского ноутбука «подвальной сборки» — подобные устройства можно найти на маркетплейсах, например, на Ozon и Wildberries. Как отметил автор, его заинтересовало, что используемый в лэптопе процессор официально поддерживает только 8 или 16 гигабайт оперативной памяти, продавец же заявлял объем ОЗУ, равный 24 гигабайтам.

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Для проверки LightTool приобрел ноутбук с процессором Celeron N5095 и заявленными 24 гигабайтами оперативной памяти. В BIOS также отображалось, что в системе установлено 24 гигабайта. В информации о системе 16 гигабайт было доступно, и 8 — аппаратно зарезервировано, но специализированный софт вроде AIDA64 отображал лишь один 16-гигабайтный модуль.

Разобрав устройство, энтузиаст обнаружил, что в нем установлена одна планка памяти на 16 гигабайт. Впрочем, это не самый удивительный факт — большей неожиданностью стало «особо надежное» крепление комплектующих при помощи армированного скотча. Как отметил автор, в целом система работает стабильно, но за ее надежность он не ручается – вполне возможно, что сверхбюджетный SSD на контроллере SMI SM2259XT23, ОЗУ или другие компоненты быстро выйдут из строя.