ФСБ и Минцифры рассматривают несколько возможных вариантов

Как сообщает издание «Коммерсант», ФСБ и Минцифры обсуждают три сценария возможного ужесточения правил продажи в России SIM-карт. Первый вариант – обязательное использование биометрии, но, как считают эксперты, он вызовет возмущение со стороны граждан. Второй – запрет продажи «симок» в местах за исключением салонов операторов связи, МФЦ и отделений «Почты России». Третий – использование электронных подписей.

реклама

Введение дополнительных ограничений может привести к уменьшению числа перепродающих SIM-карты дилеров, работающих совместно с операторами. Именно к ним у правоохранительных органов больше всего претензий: часто карты реализуются без должной идентификации покупателей, также сотрудники могут злоупотреблять своими правами, оформляя на людей «симки» без их ведома. Примечательно, что 30-75% продаж SIM-карт в разных регионах приходятся именно на дилеров.

Нелегально оформленные SIM-карты активно используются злоумышленниками для реализации различных мошеннических схем. По мнению операторов, биометрия не является хорошим вариантом – людям должны быть доступны и альтернативные методы приобретения «симок». Аналогичного мнения придерживаются и многие эксперты, подчеркивая, что SIM-карта – это не оружие и не транспортное средство, чтобы подвергать граждан столь жестким проверкам.