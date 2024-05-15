Ожидается, что до конца года будет отгружено более 1,3 млн единиц таких мониторов

Как сообщает команда аналитической компании TrendForce, в 2024 году поставки OLED-мониторов значительно выросли — если темпы роста не снизятся, то по итогам года будет поставлено порядка 1.3 миллиона экземпляров, что будет означать увеличение год к году на 161-162%. По данным TrendForce, спрос среди геймеров на OLED-дисплеи постепенно растет: они обеспечивают превосходные скоростные показатели, качественную цветопередачу и высокую контрастность. Внедрение технологии сдерживают высокие цены и «детские болезни» — например, проблема выгорания пикселей и необходимость регулярного запуска очистки для предотвращения этого самого выгорания.

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Лидерами на рынке OLED-мониторов являются такие компании, как Samsung, Dell, LG, ASUS и MSI, причем первая тройка контролирует более 75% рынка. По мнению экспертов, успех дисплеев Samsung обусловлен их приемлемой стоимостью, а также репутацией бренда. Впрочем, Dell и LG также укрепляют свои позиции благодаря расширению ассортимента. Что же касается ASUS и MSI — их доля по сравнению с перечисленными ранее компаниями менее значительна.