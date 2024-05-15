Команда "Яндекса" поделилась интересной статистикой нежелательных звонков.

Как сообщили в команде «Яндекса», в первой половине 2024 года в России было зафиксировано примерно на 20% больше нежелательных звонков с неизвестных номеров, чем за аналогичный период годом ранее. Речь идет как о телефонных звонках, так и о звонках в мессенджерах. Всего определитель номера «Яндекса» с начала года зафиксировал более 530 миллионов подобных звонков.

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По словам представителей компании, значительно выросло число звонков от злоумышленников, а также предложений банковских и других финансовых услуг. Примечательно, что мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, подстраиваясь под актуальную новостную повестку. Например, специалисты по информационной безопасности предупреждают о звонках якобы от представителей операторов связи. Преступники, вступив в диалог с жертвой, убеждают ее, что нужно актуализировать данные или продлить договор, сообщив код из SMS. На самом же деле, назвав код, человек сообщает мошенникам информацию, которая позволяет им похитить финансовые или личные данные – например, что-то оплатить с карты, либо войти в личный кабинет гражданина на сайте оператора.