Идея внутриигровой рекламы вызвала возмущение у многих геймеров

Как сообщает RockPaperShotgun, руководитель Electronic Arts Эндрю Уилсон, общаясь с инвесторами, заявил, что компания рассматривает возможность добавления в AAA-тайтлы внутриигровой рекламы, которая может стать для EA значимым фактором роста. Также топ-менеджмент подчеркнул, что корпорация будет подходить к вопросу вдумчиво, соблюдая принцип деликатного отношения к игрокам.

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Судя по реакции игрового сообщества, отслеживаемой по комментариям на тематических форумах и в социальных сетях, геймеры не очень-то поверили главе EA. Компанию и без того нередко называют «корпорацией зла от мира видеоигр» из-за использования агрессивных систем монетизации. В качестве примера можно привести линейку футбольных симуляторов EA Sports FC (ранее — FIFA). Каждый год компания продает геймерам новую игру по цене AAA-проекта, хотя могла бы просто выпускать обновления. Инвестированные же в прошлогоднюю версию средства «превращаются в тыкву», хотя некоторые игроки вкладывают в популярный режим Ultimate Team сотни и даже тысячи долларов, приобретая внутриигровую валюту.