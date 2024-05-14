Абоненты уже начали получать соответствующие уведомления

Как сообщает PCMag, некоторым американским пользователям спутникового интернета Starlink от компании SpaceX, ассоциирующейся у многих со своим основателем Илоном Маском, начали приходить уведомления о грядущем подорожании подписки на 25-33%. Например, как заявил журналистам один из клиентов, в его случае абонентская плата выросла с 90 до 120 долларов в месяц. Объясняется это просто – раньше в регионе проживания потребителя пропускная способность сети была избыточной, сейчас же из-за повышения спроса она является ограниченной.

По информации издания, отдельные клиенты Starlink из-за резкого повышения стоимости подписки стали отказываться от услуг SpaceX и переходить к другим провайдерам. При этом многие пользователи рапортуют о невозможности смены тарифа на более доступный на официальном сайте Starlink.

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Система региональной тарификации была введена SpaceX в 2023 году — задумка заключается в том, что в более густонаселенных районах США подписка будет стоить дороже, что позволит одновременно увеличить прибыль и сбалансировать потребление трафика. Такой подход дает возможность избегать перегрузок сети и значительного снижения скоростей для конкретных клиентов.