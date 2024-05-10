Во многих публикуемых мошенниками видеороликах используется настоящее видео с поддельным звуком

Как сообщает PCMag, в рамках мероприятия RSA Conference компания McAfee презентовала программное обеспечение под названием Deepfake Detector – результат совместного с Intel проекта. Софт с высокой точностью выявляет аудиодипфейки — поддельные звуковые дорожки, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта и нейросетей. Как предполагают эксперты, ПО может задействовать анализ частотного спектра.

реклама

Техдиректор McAfee Стив Гробман продемонстрировал работу Deepfake Detector на двух видеороликах — в одном используется реальная аудиодорожка, а в другом поддельная, созданная при помощи ИИ. В первом случае программа показывала вероятность дипфейка, равную 0%, а во втором — сначала 60%, а спустя непродолжительное время — 95%. Ранее эксперты McAfee, анализируя распространяемые в сети дипфейки, обнаружили, что в большинстве случаев злоумышленники подделывают именно аудио. В ближайших планах компании — усовершенствовать интерфейс программы, чтобы ей было удобно пользоваться. Вероятно, распространяться она будет платно, и получит разные тарифные планы.