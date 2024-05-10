Они будут рассчитаны на тепловыделение от 250 до 600 Вт

Как сообщает популярный ресурс WCCFTech, корпорация NVIDIA тестирует несколько вариантов систем охлаждения для игровых графических ускорителей GeForce RTX 5000 на основе микроархитектуры Blackwell. Они будут рассчитаны на тепловыделение от 250 до 600 Вт – возможно, флагманская видеокарта RTX 5090 будет обладать TGP, превышающим 450 Вт у RTX 4090. Ожидается, что RTX 5090 и RTX 5080 могут быть представлены в третьем квартале 2024 года и выпущены в четвертом.

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Как показала практика, массивные системы охлаждения с радиатором большой площади, оснащенным теплотрубками и испарительной камерой, а также тремя вентиляторами легко справляются с 450-ваттным тепловыделением RTX 4090 даже в стресс-тестах. Более того, при увеличении TGP до 600 Вт перегрева не происходит – просто вентиляторы начинают работать на высоких оборотах, что приводит к повышенному уровню шума. Вероятно, большинство партнеров NVIDIA будут использовать для RTX 5090 примерно такие же системы охлаждения, как и для RTX 4090, хотя некоторые инсайдеры сообщали, что компании работают над дальнейшим их усовершенствованием.