Также в устройстве используется SSD формата M.2 2280.

Тайваньская компания ASUS презентовала портативную консоль ROG Ally X – обновленную и улучшенную модификацию ROG Ally. Устройство базируется на том же чипе AMD Z1 Extreme и оснащается таким же 7-дюймовым экраном на 120 Гц, как и в случае базовой версии. Тем не менее, есть и важные изменения. Производитель заявляет, что за счет аккумуляторной батареи высокой емкости и различных оптимизаций ROG Ally X будет работать без необходимости пополнения запаса энергии гораздо дольше, чем ROG Ally, и речь не о 30-40%, а о 50-100%.

Как заявил вице-президент ASUS Шон Йен, увеличение времени автономной работы было самым частым пожеланием со стороны пользователей. Также представители компании упоминали о том, что модель получит больше оперативной памяти и будет оснащена разъемом для твердотельного накопителя M.2 2280, что облегчит дальнейший апгрейд. В случае базовой версии портативной консоли использовался порт M.2 2230 — такие SSD найти гораздо сложнее. Среди дополнительных улучшений — перемещение разъема для SD-карт подальше от вентиляционного отверстия. Подробные спецификации гаджета ASUS пока не раскрывает, зато упоминает, что решение будет стоить дороже, чем оригинальная версия ROG Ally.