А также благодаря конкурентоспособной цене.

Как заявил в интервью изданию «РИА Новости» посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, объемы экспорта китайских автомобилей в РФ стабильно растут – по мнению дипломата, транспортные средства из Поднебесной популярны в нашей стране из-за «превосходного качества», а также конкурентоспособной цены. В 2023 году Китай экспортировал в РФ более 900 миллионов автомобилей. Хорошая динамика, по оценкам экспертов, наблюдалась и в первом квартале 2024 года.

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Статистика демонстрирует, что китайские автомобили в России действительно активно покупают, хотя на тематических ресурсах и в социальных сетях многие автолюбители жалуются на отсутствие выбора — японские, корейские и европейские автомобили за последние несколько лет стали стоить значительно дороже. На автофорумах можно встретить прямо противоположные мнения по поводу авто из Поднебесной – некоторые водители хвалят их за привлекательное соотношение стоимости и характеристик, а также неплохой уровень комфорта и высокую степень цифровизации. Их оппоненты считают, что китайские машины не приспособлены для российского климата и недостаточно надежны, а с их обслуживанием и ремонтом могут возникать проблемы из-за длительных сроков поставки запчастей или даже полного отсутствия последних. Тем не менее, многие комментаторы и эксперты, такие, как глава компании «Авто-Подбор» и популярный блогер Ильдар Сибгатуллин признают, что со времен Chery Amulet китайский автопром сделал значительный шаг вперед.