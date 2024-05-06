Ранее злоумышленники использовали похожую схему обмана при продаже видеокарт, выпаивая GPU и чипы памяти.

В первом-втором квартале 2024 года широкую огласку в СМИ и на тематические ресурсах получили случаи мошенничества при продаже компьютерных комплектующих – в первую очередь, видеокарт. Так, купив через интернет флагманский графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4090 у сомнительного продавца, покупатель мог получить «ободранную» печатную плату с удаленными GPU и чипами памяти по стоимости полноценной видеокарты.

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С похожей проблемой столкнулся известный оверклокер под ником Safedisk – он приобрел у продавца из Китая процессор Intel Core i9-14900K. Сначала ничего не предвещало беды — CPU пришел в блистере с наклейкой – на первый взгляд, нетронутой. Но когда энтузиаст установил процессор в компьютер, последний не запустился. После нескольких попыток оверклокер решил осмотреть кристалл процессора и провел проведуру «скальпирования», сняв теплораспределительную крышку. Как выяснилось, под ней не было ключевого компонента CPU – кристалла. Как подчеркивают журналисты тематического издания Tom's Hardware, случаи мошенничества на китайских торговых площадках встречаются значительно чаще, чем в среднем по рынку, при этом сами злоумышленники используют все более наглые схемы обмана.