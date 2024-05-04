Некоторые слушатели Spotify уже столкнулись с ограничениями.

Как сообщает популярный ресурс Techcrunch, стриминговый сервис Spotify начал вводить для пользователей бесплатного тарифа ограничения по просмотру текстов песен. В некоторых случаях речь идет о полном запрете, в некоторых же — о введении месячных лимитов. Представители компании комментируют претензии пользователей и СМИ уклончиво, заявляя, что функции сервиса могут меняться со временем в зависимости от страны и используемого устройства.

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Впервые отдельные пользователи Spotify столкнулись с описанными ограничениями еще осенью 2023 года, но тогда таких людей было немного. Как предполагают эксперты, компания тестирует различные лимиты по просмотру текстов песен в рамках бесплатного тарифа. Если лимит исчерпан, сервис выводит сообщение: «Наслаждайтесь текстами песен на Spotify Premium». Очевидно, что компания стремится увеличить число пользователей, приобретающих платную подписку — сейчас их около 236 миллионов человек, что составляет более трети от общего количества. Всего Spotify активно пользуются порядка 600 миллионов человек по всему миру. Сработает ли новая тактика – неизвестно, поскольку тексты песен несложно найти и на других площадках.