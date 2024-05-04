Ранее подобные прошивки выпустили также ASUS, GIGABYTE и MSI

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, компания ASRock стала последней из «большой четверки» (в нее также входят ASUS, GIGABYTE и MSI), выпустившей для своих материнских плат сокета LGA 1700 BIOS с профилем Intel Baseline, исправляющим проблемы со стабильностью флагманских процессоров Core i9 поколений Raptor Lake и Raptor Lake Refresh. Увы, обеспечение стабильности происходит ценой значительного снижения производительности – в некоторых многопоточных задачах оно достигает 20-30%. Базовый профиль Intel снижает напряжение и лимиты энергопотребления процессоров, что приводит к уменьшению их вычислительной мощности.

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В основном проблемы со стабильностью касаются только таких CPU, как Intel Core i9-13900K/KF/KS и 14900K/KF. Как отмечают эксперты, выход прошивок с поддержкой базового профиля может решить проблему, но некоторые процессоры, находящиеся на руках у пользователей, уже могли значительно деградировать из-за превышения лимитов по напряжению и энергопотреблению. В тематических СМИ описаны несколько случаев, когда процессоры Intel 13-й и 14-й серий перестали нормально функционировать, выдавая BSOD при запуске ресурсоемких приложений или игр. При этом неизвестно, является ли превышение установленных лимитов главной причиной нестабильности CPU, или это всего лишь один из симптомов проблемы.