Впрочем, данные пока предварительные, и NVIDIA может изменить свои планы.

Как сообщает известный автор YouTube-канала Moore's Law Is Dead, ссылаясь на информацию, полученную от собственных источников, корпорация NVIDIA планирует анонсировать линейку игровых графических ускорителей RTX 5000 уже в июне в рамках мероприятия Computex 2024. Если компания решит не отступать от данного сценария, флагманская видеокарта GeForce RTX 5090 официально выйдет уже в начале четвертого квартала текущего года. Что касается второй по старшинству модели, RTX 5080 – ее релиз может быть отложен на начало 2025 года.

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По данным Moore's Law Is Dead, топовые мобильные графические ускорители RTX 5000, как и десктопные, получат память GDDR7 и поддержку пятой версии интерфейса PCI-Expess. Сроки выхода ноутбучных чипов пока неизвестны, но, по предварительным данным, их релиз состоится позже десктопных. Ключевой для геймеров является информация о производительности будущих видеокарт в актуальных играх, а также об их рекомендуемой стоимости, но, вероятно, такие сведения будут доступны только непосредственно перед релизом. Большинство экспертов ожидают, что такого скачка вычислительной мощности, как при переходе от Ampere к Ada Lovelace не будет, но и провал Blackwell маловероятен – скорее всего, прирост будет средним или средневысоким.