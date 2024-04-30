Федеральная торговая комиссия США указала компании на нарушения законодательства.

Как сообщает The Verge, хорошо знакомой российским геймерам компании Razer, специализирующейся на игровой периферии грозят финансовые санкции в размере более 1 миллиона долларов — Федеральная торговая комиссия США (FTC) указала на нарушения, которые фирма допустила при рекламе своих масок Zephyr с RGB-подсветкой, якобы защищающих от коронавируса COVID-19. Razer заявляла, что они оснащены фильтрами N95, но FTC указывает, что маски не проходили необходимое тестирование. Фирма прекратила рекламную кампанию лишь после негативного освещения в прессе и поднявшейся волны возмущения со стороны потребителей, недовольных «хайпом» на столь острой на тот момент теме — COVID-19 унес множество жизней, а часть переболевших пациентов столкнулись с долгосрочными последствиями вируса.

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Маска Zephyr была выпущена в 2021 году и предлагалась Razer за 100 долларов США. Изначально компания планировала создать улучшенную версию со встроенным усилителем голоса, позволяющим также менять его звучание, но в итоге отказалась от подобных намерений. Стремясь защититься от возможных судебных исков, в 2022 году Razer выпустила в соцсети X/Twitter дисклеймер, заявив, что Zephyr не является медицинским устройством или средством индивидуальной защиты. Впрочем, это не помогло – FTC требует от производителя компенсировать покупателям 1.1 миллиона долларов и заплатить еще 100 тысяч долларов штрафа за недостоверную рекламу.