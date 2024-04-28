А ее продажи в магазинах значительно снизились

Как сообщает The Verge, спрос на гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro в официальных магазинах компании из Купертино значительно снизился — в тех городах, где ранее ее покупали 2-3 человека в день, сейчас совершается лишь несколько покупок в неделю. Еще более наглядно об уменьшении интереса к гаджету свидетельствует ситуация на вторичном рынке: устройство перепродают на 30-40% дешевле рекомендованной стоимости.

реклама

Потребители, купившие Apple Vision Pro в магазинах «яблочных» активно высказывают свое недовольство на профильных ресурсах и в социальных сетях, сетуя на то, что могли бы сэкономить более 1000 долларов, если бы немного подождали. При этом эксперты указывают, что при запуске дорогих и широко разрекламированных продуктов тенденция, подобная нынешней не является редкостью, особенно если практический опыт от использования товара оказывается не столь впечатляющим, как ожидалось. Спад ажиотажа всего лишь возвращает цены к рыночному уровню, значительно уменьшая слишком высокую наценку. В самой компании Apple ситуацию пока не комментируют, но инсайдеры сообщают, что руководство фирмы обеспокоено не самым удачным запуском гарнитуры. Тем временем многим ее покупателям после нескольких недель использования предлагают пройти опрос о полученном опыте.