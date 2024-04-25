Чистая прибыль SK hynix составила 1,4 миллиарда долларов

Как сообщает популярный ресурс Techpowerup, компания SK Hynix добилась в первом квартале рекордных показателей выручки – увеличение год к году составило впечатляющие 144%. В абсолютных цифрах квартальная выручка составила более 9 миллиардов долларов, а чистая прибыль — 1.4 миллиарда. Согласно заявлениям представителей фирмы, такого роста удалось достичь за счет увеличения роста продаж продукции, а также благодаря лидирующим позициям на рынке памяти HBM и чипов для изделий, связанных с отраслью искуственного интеллекта и нейросетей.

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SK Hynix планирует наращивать объемы выпуска памяти HBM3E, а также представить 32-гигабитные чипы DDR5 на основе 10-нанометрового техпроцесса. Что касается рынка NAND — на нем фирма также стремится к увеличению продаж, хотя и не ценой значительного снижения цен. Как отмечают сторонние аналитики, стратегия Samsung, Hynix и Micron по искусственному уменьшению объемов производства чипов NAND сработала — соответствующая продукция перестала дешеветь и начала дорожать. Более того, ожидается, что удорожание продолжится на протяжении как минимум всей оставшейся части 2024 года, а цены на накопители, как потребительские, так и корпоративные, взлетят на десятки процентов.