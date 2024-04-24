Стоимость новинки - около 160 долларов США

Хорошо знакомая российским геймерам компания Razer, специализирующаяся на игровой периферии представила новую киберспортивную беспроводную мышь под названием Viper V3 Pro – ее целевой аудиторией являются любители соревновательных сессионных и онлайновых игр. Если верить заявлениям производителя, манипулятор обеспечивает высочайшую скорость отклика, впечатляющую плавность управления и максимальный контроль.

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Весит Razer Viper V3 Pro около 55 г. Также сообщается, что мышь оснащена датчиком Focus Pro 35K Optical Sensor Gen-2 (до 35 000 dpi). Скорость опроса составляет до 8000 Гц, а ресурс переключателей — 90 миллионов нажатий. Скольжение по коврику обеспечивают износостойкие тефлоновые ножки. Функционировать манипулятор может как в беспроводном, так и в проводном режимах, при этом время автономной работы составляет 95 часов при частоте опроса 1000 Гц и 16-17 часов при частоте опроса 8000 Гц. Какая-либо подсветка не предусмотрена, что экономит заряд аккумуляторной батареи. Приобрести мышь можно будет примерно за 160 американских долларов – в белом или черном вариантах цветового исполнения.