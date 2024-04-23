Впрочем, данные пока предварительные

Как сообщает ресурс 91Mobiles, будущий субфлагманский смартфон Xiaomi Poco F6 может получить производительную SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, а также аккумуляторную батарею на 5000+ мА*ч с поддержкой быстрой 120-ваттной зарядки. Согласно предположениям экспертов, аппарат может оказаться обновленной и улучшенной версией Redmi Note 13 Turbo. Выпускать смартфоны Redmi на международный рынок под брендом Poco с новой прошивкой и незначительными улучшениями – давняя традиция Xiaomi.

реклама

Согласно инсайдерским данным, тестирование смартфона уже началось и проходит в Индии – там же состоится и релиз. Ожидается, что модель будет обладать 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Также она может получить металлический корпус, а вот полной защиты от влаги, вероятно, не будет: пользоваться смартфоном в сильный дождь можно будет без проблем, а вот погружать его под воду — нет. Влагозащита останется прерогативой более дорогих флагманов или «кирпичей», предназначенных для представителей опасных профессий и любителей активного отдыха. О блоке камер информации пока нет. Что же касается стоимости устройства — ожидается, что она составит примерно 480 американских долларов.