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[Zero]
Смартфон Xiaomi Poco F6 может получить производительную SoC Snapdragon 8s Gen 3 и зарядку на 120 Вт
Впрочем, данные пока предварительные

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Как сообщает ресурс 91Mobiles, будущий субфлагманский смартфон Xiaomi Poco F6 может получить производительную SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, а также аккумуляторную батарею на 5000+ мА*ч с поддержкой быстрой 120-ваттной зарядки. Согласно предположениям экспертов, аппарат может оказаться обновленной и улучшенной версией Redmi Note 13 Turbo. Выпускать смартфоны Redmi на международный рынок под брендом Poco с новой прошивкой и незначительными улучшениями – давняя традиция Xiaomi.

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Согласно инсайдерским данным, тестирование смартфона уже началось и проходит в Индии – там же состоится и релиз. Ожидается, что модель будет обладать 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Также она может получить металлический корпус, а вот полной защиты от влаги, вероятно, не будет: пользоваться смартфоном в сильный дождь можно будет без проблем, а вот погружать его под воду — нет. Влагозащита останется прерогативой более дорогих флагманов или «кирпичей», предназначенных для представителей опасных профессий и любителей активного отдыха. О блоке камер информации пока нет. Что же касается стоимости устройства — ожидается, что она составит примерно 480 американских долларов.

#xiaomi #poco #poco f6
Источник: 91mobiles.com
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Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Nvidia&Intel Hater
14:42
нескоро думаю появится
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
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Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
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